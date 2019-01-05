Son Dakika Haberleri: Ordu'da Dalgaların Taşıdığı Taşlar Ulaşımı Aksattı

Ordu'da Dalgaların Taşıdığı Taşlar Ulaşımı Aksattı

58 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan rüzgar sonucu oluşan dalgaların taşıdığı taşlar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Ordu'da Dalgaların Taşıdığı Taşlar Ulaşımı Aksattı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan rüzgar sonucu oluşan dalgaların taşıdığı taşlar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

İlçede saatteki hızı 25 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'na taş ve çöpler taşıdı.

Kurtuluş Mahallesi'nde dalgalarla yola ve yürüyüş alanına ulaşan taşlar nedeniyle trafik, bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Dalgaların taşıdığı çöpler ve taş yığınları, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından temizlendi.

Bazı vatandaşlar, cep telefonu ve fotoğraf makinesiyle dalgaları görüntülemeye çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:58 Kaynak: AA

Dalgalar, Fatsa, Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, Güncel
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