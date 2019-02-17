Son Dakika Haberleri: Ordu'da "Dalgalı Piyasalarda Geleceği Görme ve Şirket Yönetimi" Semineri

Ordu'da "Dalgalı Piyasalarda Geleceği Görme ve Şirket Yönetimi" Semineri

34 dakika önce

Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasınca "Dalgalı Piyasalarda Geleceği Görme ve Şirket Yönetimi" konulu seminer düzenlendi.

Ordu'da
Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasınca "Dalgalı Piyasalarda Geleceği Görme ve Şirket Yönetimi" konulu seminer düzenlendi.

Oda başkanı Bahadır Baş, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Toplantı Salonu'ndaki seminerin açılışında yaptığı konuşmada, kriz dönemlerinde şirket yönetiminin,şirkete yön vermenin çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ekonomik yapısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Baş, şunları kaydetti:

"Ordu TUİK'in açıkladığı verilere göre 15 tane Karadeniz ili içerisinde kişi başı gayri safi milli hasılatıyla Karadeniz'in en düşük ikinci ilidir. Nüfus büyüklüğüne baktığımızda Ordu Türkiye'de 29'ncu sıradadır. Nüfus büyüklüğüne göre Türkiye'de 29. sırada iken gayrisafi milli hasılatta 64'üncü sırada bir iliz. Ekonomik verilerimiz üretmediğimizi gösteriyor."

Seminerde Ekonomist Erkin Şahinöz de konuşma yaparak, ekonomi ve piyasaları değerlendirdi.

Seminer sonunda Baş, Şahinöz'e plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Türkiye, Ordu, Ekonomi
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