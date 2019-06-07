Son Dakika Haberleri: Ordu'da dananın boynuzla yaraladığı kişi öldü
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Ordu'da dananın boynuzla yaraladığı kişi öldü

49 dakika önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, dananın boynuzla yaraladığı kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'da dananın boynuzla yaraladığı kişi öldü, System.String[]
Ordu'nun Perşembe ilçesinde, dananın boynuzla yaraladığı kişi yaşamını yitirdi.
Bekirli Mahallesi'nde yaşayan Rüstem Eroğlu (70), fındık bahçesinde bulunan danasını beslemek için yanına gitti.
Bu sırada dananın boynuzla yaraladığı Eroğlu, yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Beş çocuk babası Eroğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:16 Kaynak: AA
Perşembe, Ordu, Güncel
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