DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı - Son Dakika

DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı

23.12.2020 09:31

Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ üyesi şüphelilerin belirlenmesine yönelik yaklaşık 6 ay fiziki ve teknik takip yürüttü.

Çalışmanın ardından Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Altınordu ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 150 personelin görev aldığı ve 20 ekibin yürüttüğü operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde çeşitli birimlerde görev aldığı tespit edilen Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametleri ve üstlerindeki aramada, yabancı uyruklular arasında para havalesinde kullanıldığı değerlendirilen yabancı banka POS cihazı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı
DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı
DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı
DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı

Terör, Ordu, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı - Son Dakika


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