Ordu'da define avcıları yakalandı
2 saat önce
Ordu'nun Kabataş ilçesinde define için kazı yapan 3 kişi yakalandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:58 Kaynak: İHA
'nun Kabataş
ilçesinde define için kazı yapan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kayacık
Küme Evleri mevkisinde bulunan ormanlık alanda kazı yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, adreste inceleme başlattı. Yapılan incelemede, ormanlık alan içerisinde kazı yapılan çukur ve yan tarafında elektronik detektöre rastlandı. Kazıyı yapan şahıslardan birisi ormanlık alanda saklanmış şekilde bulunurken, diğer ikisi de ikametlerinde yakalandı.
Gözaltına alınan üç şahıs, haklarında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. - ORDU
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