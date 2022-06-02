Ordu'da dehşet anları: Kepçe operatörü içinde sürücüsünün olduğu otomobili takla attırdı - Son Dakika
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Ordu'da dehşet anları: Kepçe operatörü içinde sürücüsünün olduğu otomobili takla attırdı

02.06.2022 09:24

Ordu'da dehşet anları: Kepçe operatörü içinde sürücüsünün olduğu otomobili takla attırdı İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kepçe operatörü, içerisinde şoförü olan otomobile iş makinesiyle vurarak takla atmasına neden oldu.

Ordu'da dehşet anları: Kepçe operatörü içinde sürücüsünün olduğu otomobili takla attırdı

İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kepçe operatörü, içerisinde şoförü olan otomobile iş makinesiyle vurarak takla atmasına neden oldu. Korku dolu anlar kameraya yansırken, kepçe operatörü ise tutuklandı.

Olay, Cevizdere Mahallesi Acısu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışmasının olduğu Asarkaya Kent Ormanı yoluna 06 RCA 70 plakalı otomobili ile gitmek isteyen Onur Doğan bir anda hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Kendini kovalayan kepçeden, aracını geri manevra yaparak burada bulunan bir işyerinin önüne kaçan ve yol vermek isteyen Onur Doğan, kepçe operatörü Erol Çiftçi.'nin kepçe ile otomobiline vurması sonucu şaşkına döndü. Kepçe ile içerisinde sürücüsü varken takla attırılan otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü ise olaydan hafif yaralı şekilde kurtuldu. Yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Aralarında husumet bulunuyormuş

Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Onur Doğan ile Erol Çiftçi, Cevizdere Mahallesi Acısu mevkiinde Asarkaya Kent Ormanı yolunda karşılaştı. Operatör Erol Çiftçi hızlı bir şekilde kepçeyi 06 RCA 70 plakalı otomobilin üzerine sürdü. Onur Doğan araçla geri geri kaçmaya çalıştı. Ancak ona yetişen Erol Çiftçi, iş makinesinin kepçesi ile otomobili kaldırarak ters çevirdi. Aracın içinden çıkan sürücü kepçe operatörüne tepki gösterdi. Hızını alamayan operatör iş makinesinin kepçesi ile otomobile bastırarak onu sürükledi. Aracın içinde bulunan diğer kişi de canını zor kurtardı. Olayda hafif yaralanan Onur Doğan, 112 acil servis ile kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan şaşkınlık veren olay, bir işyerinin kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde otomobilin geri manevra yaparak gelmesi ve kepçenin otomobili bomu ile kaldırarak, takla atmasına neden olması, bu esnada da otomobil sürücüsünün aracından dışarıya çıkması yer alıyor.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kepçe operatörü tutuklandı

Kepçe operatörü Erol Çiftçi 'kasten adam yaralama ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından Ünle Adliyesine sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlı, Ünye M Tipi Cezaevine gönderildi.

Ordu'da dehşet anları: Kepçe operatörü içinde sürücüsünün olduğu otomobili takla attırdı
Ordu'da dehşet anları: Kepçe operatörü içinde sürücüsünün olduğu otomobili takla attırdı
Ordu'da dehşet anları: Kepçe operatörü içinde sürücüsünün olduğu otomobili takla attırdı
Ordu'da dehşet anları: Kepçe operatörü içinde sürücüsünün olduğu otomobili takla attırdı

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İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada
Kaynak: İHA

Çiftçi, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da dehşet anları: Kepçe operatörü içinde sürücüsünün olduğu otomobili takla attırdı - Son Dakika


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