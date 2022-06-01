Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada

01.06.2022 18:46

Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kepçe operatörü, içerisinde şoförü olan otomobile iş makinesiyle vurarak takla atmasına neden oldu.

Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kepçe operatörü, içerisinde şoförü olan otomobile iş makinesiyle vurarak takla atmasına neden oldu. İş makinesi ile kendini kovalayan operatörden kurtulmaya çalışan otomobil sürücünün korku dolu anları ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, Cevizdere Mahallesi Acısu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışmasının olduğu Asarkaya Kent Ormanı yoluna 06 RCA 70 plakalı otomobili ile gitmek isteyen Onur D. bir anda hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Kendini kovalayan kepçeden, aracını geri manevra yaparak burada bulunan bir işyerinin önüne kaçan ve yol vermek isteyen Onur D., kepçe operatörü Erol Ç.'nin kepçe ile otomobiline vurması sonucu şaşkına döndü. Kepçe ile içerisinde sürücüsü varken takla attırılan otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü ise olaydan hafif yaralı şekilde kurtuldu. Yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan şaşkınlık veren olay, bir işyerinin kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde otomobilin geri manevra yaparak gelmesi ve kepçenin otomobili bomu ile kaldırarak, takla atmasına neden olması, bu esnada da otomobil sürücüsünün aracından dışarıya çıkması yer alıyor.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada
Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada
Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada
Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada Ordu'da akıl almaz olay: Kepçe operatörü, içerisinde sürücü olan otomobile vurdu Ordu'da akıl almaz olay: Kepçe operatörü, içerisinde sürücü olan otomobile vurdu
Kaynak: İHA

Otomobil, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 19:06:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement