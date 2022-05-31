Denetimi yapılan 32 noktada denizde yüzülebilecek

Ordu'da, deniz suyu izleme çalışması yapılan ve güvenilir olan 32 plajda sezon 7 Haziran'da başlayacak.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen, İl Yüzme Suyu Komisyonu kararları çerçevesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, çevre sağlığı teknik ekipleri deniz suyundan numune almaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Altınordu ilçesi Kumbaşı Plajı'nda gerçekleştirilen numune alma çalışmasına katıldı.

Kasapoğlu, burada AA muhabirine, söz konusu çalışma doğrultusunda Valilik himayesinde yılda iki defa toplantı yaptıklarını söyledi.

Deniz mevsiminin 7 Haziran itibariyle Ordu'da başlayacağını ifade eden Kasapoğlu, "Ordu'muzda 7 Haziran - 20 Eylül tarihleri arasında deniz suyu vatandaşlarımız tarafından çok rahatlıkla kullanılabilir." dedi.

Özellikle tarih belirtilmesinin sebebi olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Deniz suyundan şu anda Ordu'muzda 38 noktadan numune alıyoruz. Bunlardan 32'sini vatandaşımız plaj olarak kullanmakta. 32 plajımız bugün itibariyle güvenilir, temiz ve vatandaşımızın hizmetinde." diye konuştu.

Kasapoğlu, halk sağlığı anlamında vatandaşların bu 32 plajı kullanmalarını talep ederek, "Çünkü burada can kurtaranı var ve sürekli suyu denetlenen plajlar bunlar. Bu anlamda bu plajları kullanmalarını istiyoruz. Onun dışındaki plajları kullanmalarını istemiyoruz. Çünkü burada hem denetlenmiyor hem de Karadeniz'de ters akıntı dediğimiz rip akıntılar var. Bu rip akıntılardan dolayı diğer plajları kullanmasınlar. Bizim denetlediğimiz plajları kullansınlar." ifadelerini kullandı.

Kentte Cumhuriyet ve Kumbaşı plajları olmak üzere 2 mavi bayrak almış plaj bulunduğunu belirten Kasapoğlu, bu noktaların her şeyiyle 12 ay boyunca suyu temiz olan plajlar olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, çevre sağlığı teknisyenlerinin, denizin belli bir yerine kadar gidip 30 santimetre derinlikten numune aldığını, bunu da 15 günde 1 tekrarladıklarını anlattı.

Yüzme sezonu gelmeden denetlemelere başladıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz denetlemelerde sularımızda herhangi bir bozukluk yok. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bu deniz sularının takibini de yuzme.saglik.gov.tr internet sitesinden rahatlıkla takip edebilirler. Buradan izleyip hangi plajda kirlilik olup olmadığına bakabilirler." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, Karadeniz'in yağmurun bol olduğu ve sellerin yaşanabildiği bölge olduğunu kaydederek, "Suda kirliliğin bir nedeni de o. İnşallah taşkınlar, seller olmaz. İnsanlar rahatlıkla güneşin, kumun, yeşilin birleştiği bu güzel coğrafyada denize girer ve o keyfi yaşarlar." ifadesini kullandı.