Ordu'da denetimlerde 2,5 ton su ürününe el konuldu

Ordu'da yılın başından bugüne kadar yapılan 744 denetimde 2 ton 485 kilogram su ürününe el konulduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il ve ilçe müdürlüklerine bağlı su ürünleri denetim ekiplerince yapılan denetimlerle, avlanılabilir asgari boydan küçük balık avcılığı ve satışına geçit verilmediği belirtildi.

Bu kapsamda ekipler tarafından su ürünlerinin karaya çıkış noktaları, deniz ve iç sular, balıkçı barınak ve çekek yerleri, su ürünleri perakende satış yerleri, yol güzergahları ve balık halinde denetimler yapıldığı aktarılan açıklamada, bunların yanında il müdürlüğü koordinasyonunda satış yerlerine yönelik il genelinde eş zamanlı ve çapraz denetimler gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede özellikle boy yasağı ihlalleri ve kaçak trol avcılığı konusunda hassas davranan ekiplerimiz, 2019 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 744 denetim gerçekleştirmiştir. Bu denetimler sonucunda 84 kişiye idari yaptırım uygulanarak 2 ton 485 kilogram su ürününe, 3 bin 100 metre uzatma, 155 adet tırıvırı ve 3 adet kalkan ağına el konulmuştur. Sürdürülebilir balıkçılık için bundan sonra da il ve ilçe müdürlüklerimiz denetimlerine aynı hassasiyetle devam edecektir."