Ordu'da deniz canlıları böyle görüntülendi

Ordu'nun güzelliklerini her platformda sergilemek için özel çalışmalar yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bir projeyi daha hayata geçirdi.



Profesyonel Su Altı Fotoğrafçısı Recep Şen ve Sedat Türkmen'in geniş açı ve mikro çekimlerle su altında yaşayan canlıları ve farklı manzaraları kayıt altına alarak oluşturduğu 'Su Altından Ordu' sergisi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Ordu'nun sahillerinde profesyonel ekip tarafından gerçekleştirilen dalışlar neticesinde ortaya çıkan 64 fotoğrafın yer aldığı sergi, 9-30 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.



"Bu güzellikleri bütün dünyanın görmesini istiyoruz"



Ordu'nun sadece doğası, yaylaları ve eşsiz manzaralarının haricinde denizinin de tüm dünyaya tanıtılacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'nun güzelliğini hep karadan gördük. Ordu'nun deniz altında da bir güzelliği var. Bu güzelliği gün yüzüne çıkarmak için özel bir ekiple çalışma gerçekleştirdik. Bu ekip, denizimizdeki güzellikleri gün yüzüne çıkardı. Bugün burada birbirinden güzel 64 adet eser mevcut. Bunların hepsi bizim denizimizin altında olanlar. Bundan sonraki amacımız, Ordu'nun bu güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak olacaktır. Baktığımız her fotoğraf insanı bambaşka bir ufka taşıyor. Denizlerimize hep suyun üstünden baktık, ancak altında da böyle güzelliklerin olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Bu güzellikleri bütün dünyanın görmesini istiyoruz" dedi.



Karadeniz kıyısında ilk defa böyle bir projenin ortaya çıkarıldığını söyleyen Su Altı Fotoğraf Sanatçısı Recep Şen, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerimi sunuyorum. Karadeniz'e kıyısı olup da ilk defa su altında ne olduğunu, nasıl türler yaşadığını merak eden ve halka gösterme olanağı sağlayan bir başkanımız var. Başkanımızın desteğiyle Karadeniz kıyısında ilk defa böyle bir proje Ordu'da yapıldı" şeklinde konuştu. - ORDU