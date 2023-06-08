2 gencin cansız bedeni denizde yan yana bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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2 gencin cansız bedeni denizde yan yana bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

08.06.2023 16:12

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde 2 gencin cansız bedeni bulundu. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesetlerin kimlikleri tespit edilirken, gençlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şarkiye Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde kıyıya yakın bölümde su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

2 GENCİN CESETLERİ YAN YANA BULUNDU

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazenin, Göktan Sedat G'ye (20) ait olduğu tespit edildi. Yakınları, ölüm haberini aldıkları gencin yanında Muhammet H'nin de (19) bulunduğunu polise bildirdi. Aynı noktadan suya giren dalgıçlar, iskelenin uç kısmında yaklaşık 3 metre derinlikte Muhammet H'nin cansız bedenine ulaştı.

Ordu'da denizde iki ceset bulundu

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Muhammet H'nin cenazesi de Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen gençlerin yakınları, gözyaşı döktü.

Ordu'da denizde iki ceset bulundu
Kaynak: AA
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112 Acil Çağrı, Altınordu, Adli Tıp, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 gencin cansız bedeni denizde yan yana bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 gencin cansız bedeni denizde yan yana bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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