Son Dakika Haberleri: Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
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Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

2 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı Mahallesi sahilinde denize giren ve kimliği henüz belirlenemeyen çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan çocuğa ilk müdahale 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:22 Kaynak: AA
Altınordu, Ordu, Güncel
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