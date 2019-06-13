Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
2 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:22 Kaynak: AA
'nun Altınordu
ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı
Mahallesi sahilinde denize giren ve kimliği henüz belirlenemeyen çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan çocuğa ilk müdahale 112 Acil Servis
ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.
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