Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

23.07.2022 14:32
Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

İlçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde serinlemek için denize giren Eren Bulanık, boğulma tehlikesi geçirdi.

Çocuğun suda çırpındığını fark eden çevredekiler, Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Bulanık'ı kurtarmak için mücadele eden vatandaşlar, ekipler gelene kadar çocuğu kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

YORUMLAR
500
Ordu'da 'Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması' düzenlendi Ordu'da 'Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması' düzenlendi Türkiye'nin en benzer ikizleri belli oldu Türkiye'nin en benzer ikizleri belli oldu Türkiye'nin en benzer ikizleri belli oldu Türkiye'nin en benzer ikizleri belli oldu
Kaynak: AA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:16 Eyüpspor'a transfer olan Ryan Babel'in 'dolmuş şoförü' paylaşımı beğeni topladı
14:14 İBB tarafından kurulan Halk Ekmek açılış fabrikasında İmamoğlu'nun eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdiği anlar dikkat çekti
13:48 Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı
13:46 Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı
13:45 Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar
13:40 Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
12:42 Rasim Özdenören'in vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 14:32:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement