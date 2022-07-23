Bulanık'ı kurtarmak için mücadele eden vatandaşlar, ekipler gelene kadar çocuğu kıyıya çıkardı.

Kaynak: AA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.