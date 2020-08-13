Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor - Son Dakika

Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor

ORDU'nun Perşemebe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Zencirci'yi (17) arama çalışmaları sürüyor.

Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor, System.String[]

ORDU'nun Perşemebe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Zencirci'yi (17) arama çalışmaları sürüyor.Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla gittiği Çaka Plajı mevkisinde denize giren Mehmet Zencirci, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sahile gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve itfaiye personeli, Mehmet Zencirci için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopter ile arama çalışmalarına havadan destek verdi. Ekiplerin 3 gün süren çalışmalarında, Zencirci'ye ulaşılamadı. Ekipler, arama çalışmaları bugün de sürdürürken, kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi de sürüyor.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor - Son Dakika
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