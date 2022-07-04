Akkaya ailesinin 3 çocuğundan biri olduğu ve tekstil firmasında çalıştığı öğrenilen genci arama çalışmaları yaklaşık 50 kişiyle yürütülüyor.

Aramaların ikinci gününde Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopterle Akkaya'nın bulunması amacıyla yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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