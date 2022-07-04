Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

04.07.2022 12:44

Arama çalışmalarından detaylar Bazı ekipler, drone yardımıyla gencin yerini tespit etmeye çalışmasından detay Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek vermesinden detay Dagıçlardan detay Kızılay ekiplerinden detay Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor...

Arama çalışmalarından detaylar

Bazı ekipler, drone yardımıyla gencin yerini tespit etmeye çalışmasından detay

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek vermesinden detay

Dagıçlardan detay

Kızılay ekiplerinden detay Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek veriyor

ORDU - Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki plajda dün arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolan Resul Akkaya'nın (23) bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Aramaların ikinci gününde Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopterle Akkaya'nın bulunması amacıyla yoğun çaba sarf ediyor.

Bazı ekipler, dron yardımıyla gencin yerini tespit etmeye çalışıyor.

Akkaya ailesinin 3 çocuğundan biri olduğu ve tekstil firmasında çalıştığı öğrenilen genci arama çalışmaları yaklaşık 50 kişiyle yürütülüyor.

Ailenin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor.

Öte yandan Türk Kızılay Ordu Şubesi ekipleri, gencin yakınlarına sıcak çorba ile su ikram etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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