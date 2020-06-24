Ordu'da denizde rip akıntısına karşı uyarıda bulunuldu - Son Dakika

Ordu'da denizde rip akıntısına karşı uyarıda bulunuldu

Ordu Sağlık Müdürlüğü, deniz sezonunun açılması dolayısıyla rip akıntısına karşı uyarıda bulundu.

Ordu Sağlık Müdürlüğü, deniz sezonunun açılması dolayısıyla rip akıntısına karşı uyarıda bulundu.

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Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşların serinlemek için deniz, ırmak, göl, havuz gibi alanları kullanmalarının, boğulma riskini de beraberinde getirdiği belirtildi.

Özellikle çocukların ve yüzme bilmeyenlerin önlem almadan bu alanları kullanmalarının boğulma vakalarında artışa sebep olduğu vurgulanan açıklamada, istatistiklere göre, Türkiye'de trafik kazalarından sonra en fazla ölüm olayının boğulma kaynaklı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, boğulma riskini en aza indirmek için yüzme bilmeyenlerin kıyı şeridinden uzaklaşmaması, çocukların kolluk takmış olsalar bile göz önünden ayrılmamasının önemli olduğu aktarılarak, boğulma tehlikesi geçiren bir kişiye rastlanıldığında can yeleği, can simidi gibi suda batmayan cisimlerin atılması, bu materyaller yoksa kişinin, uzun sopa ve ip gibi araçlara tutunmasının sağlanarak, kenara çekilmeye çalışılması gerektiği kaydedildi.

Suda boğulan kişinin, karaya çıkarıldıktan sonra ilk yapılacak işin her zaman 112 Acil'den yardım istenilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer tüm kurtarıcı müdahaleler bu çağrı yapıldıktan sonra gerçekleştirilmelidir. Suda boğulma tehlikesi geçiren kişi karaya çıkarıldıktan sonra sırt üstü yatırılır ve yaşamsal bulguları (havayolu açıklığı, solunum, dolaşım) değerlendirilir. Eğer nabız ve solunum yok ise hızlı bir şekilde temel yaşam desteğine başlanması gerekmektedir. Nabız ve solunum var ise hasta kurtarma pozisyonuna alınır ve 112 Acil yardım ekiplerinin gelmesini beklemek gerekmektedir."

Ordu'da denize girilen bölgelerde genellikle rip akıntıları bulunduğuna işaret edilen açıklamada, rip akıntısının, sahile vuran dalgaların deniz zemini ve derinlik farkı nedeniyle birleşerek dar bir bölgeden hızla geri çekilmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, geçen yıllarda kentte denize giren onlarca vatandaşın rip akıntılarına kapılarak hayatını kaybettiği veya boğulma tehlikesi geçirdiği bildirilerek, "Bu nedenle vatandaşlarımıza rüzgarlı havalarda, denizin dalgalı olduğu günlerde ve kontrolsüz, emniyet tedbiri alınmamış, cankurtaran bulunmayan sahil ve plajlarda denize girmemelerini öneriyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:59 Kaynak: AA

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