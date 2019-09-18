Son Dakika Haberleri: Ordu'da denizdeki kalıntılar araştırılacak
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Ordu'da denizdeki kalıntılar araştırılacak

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde deniz içinde fark edilen ve tarihi olduğu düşünülen kalıntılar, su arkeologlarının da yer alacağı ekip tarafından araştırılacak.

Ordu'da denizdeki kalıntılar araştırılacak, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde deniz içinde fark edilen ve tarihi olduğu düşünülen kalıntılar, su arkeologlarının da yer alacağı ekip tarafından araştırılacak.


Gölevi Mahallesi'ndeki sahilde deniz altında kalıntılar olduğunu fark eden Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, durumu yetkililere bildirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, denizin içinde tarihi bir yapıya ait kalıntı olduğu iddia edilen alanda incelemelerde bulundu.

Toparlak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu bölgenin su altı arkeologları tarafından inceleneceğini söyledi.

Ünye'nin, pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Toparlak, "Bunu da burada hem karada hem denizde bütün kalıntılarla görüyoruz. Arkadaşlar çok önemli kalıntılar keşfettiklerini bizimle paylaştılar. Bu durum bizi de son derece heyecanlandırdı. Dolayısıyla bu kadar güzel bir şehrin, güzel bir ilçenin bu değerlerini gün yüzüne çıkartmak bizim görevimiz." dedi.

Toparlak, "Biz öncelikle Bakanlığımıza bağlı su altı arkeologlarını buraya davet edeceğiz. Burada inceleme yapacaklar, incelemenin ardından ne olduğuna birlikte şahit olacağız. İnşallah gün yüzüne çıkar. Ünye'ye yeni bir değer, yeni bir kültür varlığı katmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:00 Kaynak: AA
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