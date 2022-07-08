Ordu'da denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

08.07.2022 15:50
Ordu'da denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Ordu'da denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu boğuldu, kardeşi ve kuzeni boğulma tehlikesi geçirdi.

Ordu'da denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu boğuldu, kardeşi ve kuzeni boğulma tehlikesi geçirdi.

Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'ndeki plaja yakınlarıyla gelen Gizem (10), kardeşi Kaniye ve kuzeni Umut Çakmak denize girdi.

Çocukların denizde çırpındığını fark eden çevredekiler, suya atlayarak kurtarmaya çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren Kaniye ve kuzeni Umut Çakmak, sudan çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine ulaşan Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gözden kaybolan Gizem Çakmak'ı arama çalışması başlattı.

Çevredekilerin de desteğiyle bulunan çocuk, sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuğu sudan çıkaran Köse Erkan, gazetecilere, Almanya'dan memleketine tatile geldiğini belirterek, "Bugün yüzmeye geldik, yüzecektik ama fazla kalamadık. Daha sonra bağırma sesi, 'İmdat' çağrısı duyduk. Koşarak denize girdim." dedi.

Erkan, önce bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini sandığını ancak sonra üç çocuk gördüğünü anlatarak, "Hatta üçüncü çocuğu sonra fark ettim. İki çocuğu kenara getirdim. Üçüncü çocuğu da gidip almak istedim ama mümkün değildi. Onu almaya gitmek istediğimde de baktım ki gözden kayboldu. Birkaç kere daldım ama göremedim. Kendim de bayağı bitkindim." diye konuştu.

YORUMLAR
500
10 YAŞINDAKİ GİZEM, DENİZDE BOĞULDU 10 YAŞINDAKİ GİZEM, DENİZDE BOĞULDU Ordu'da camiler Kurban Bayramı'na hazırlandı Ordu'da camiler Kurban Bayramı'na hazırlandı Kurban pazarlarında denetimler sıkılaştırıldı Kurban pazarlarında denetimler sıkılaştırıldı
Kaynak: AA

Gülyalı, Umut, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 17:03:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement