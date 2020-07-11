Ordu'da denize giren 2 kişi boğuldu - Son Dakika

Ordu'da denize giren 2 kişi boğuldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde farklı noktalarda denize giren 2 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde farklı noktalarda denize giren 2 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Burunucu Mahallesi Fener Altı mevkisinde arkadaşıyla denize gelen Oğuzhan Dönmez (17), iki kayanın ortasına atladı. Daldıktan sonra denizde kaybolan Dönmez için arkadaşı çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekibi, yaklaşık 1,5 saat arama çalışması sürdürdü. Daha sonra olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekibi gencin cansız bedenini denizden çıkarttı.


Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde de denize giren Mustafa Ilık boğuldu.

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 18:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da denize giren 2 kişi boğuldu - Son Dakika
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