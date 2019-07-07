Ordu'da denize giren genç boğuldu
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde denize giren 16 yaşındaki Mehmet Altuğ boğuldu.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde denize giren 16 yaşındaki Mehmet Altuğ boğuldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:37 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Çaka Plajı'na giden Altuğ, suya girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Altuğ, can kurtaran ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekibince yapılan Altuğ, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Altuğ'un cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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