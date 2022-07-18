Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı - Son Dakika
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Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı

18.07.2022 10:10
Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dere taşarken, 2 iş yeri ile 10 evi su bastı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dere taşarken, 2 iş yeri ile 10 evi su bastı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu an için mağdur veya sıkıntılı bir yerimiz yok" dedi.

Ilıca Mahallesi'nden geçen Ilıca Deresi, gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kuvvetli yağmurda taştı. Taşkın nedeniyle 2 iş yeri ile 10 evi su bastı. İlçede bazı yollarda ve tarım arazilerinde heyelanlar meydana geldi. İhbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su basan noktalar ile ulaşıma kapanan yollar için çalışma başlattı.Yağış öncesi alınan önlemlerin işe yaradığını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "Yağış biraz daha devam etse; büyük bir tehlike, felaket olabilirdi. 2016 yılında yine bu bölgede, yaşadığımız sel afeti aklımızda. Onun için tedbirlerimizi daha önceden almıştık. Şu anda burada yağış nedeniyle kapanan menfezler ve yollar var. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu an için mağdur veya sıkıntılı bir yerimiz yok" dedi.


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Kaynak: DHA

Fatsa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı - Son Dakika

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