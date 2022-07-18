Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (3)

18.07.2022 17:27
Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (3)

5 İLÇEDE 242 NOKTADA HEYELANOrdu'da etkili olan sağanak nedeniyle 5 ilçedeki 242 noktada, sel ve heyelan meydana geldi.

5 İLÇEDE 242 NOKTADA HEYELAN

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle 5 ilçedeki 242 noktada, sel ve heyelan meydana geldi. Fatsa, Gürgentepe, Perşembe, Çamaş ve Altınordu ilçelerinde AFAD verilerine göre, son 24 saatte metrekareye 260 kilograma kadar yağış düştü. Fatsa'da ayrıca 2 köprü yıkıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Dün akşam saatlerinden bu yana özellikle Altınordu, Fatsa, Perşembe, Çamaş ve Gürgentepe ilçelerimiz şiddetli yağışlara maruz kaldı. Lokal olarak yağan bu yağmurlar, son yılların en şiddetli yağışlarından biri olarak kayda geçti. Fatsa ilçemizde Ilıca ve Yalıköy mahallelerimizde 2 köprü kullanılamaz hale geldi. Fatsa ilçemizde 15 mahallede, Perşembe ilçemizde 16 mahallede, Gürgentepe ilçemizde 3 mahallede, Altınordu ilçemizde 1 mahallede, Çamaş ilçemizde ise 1 mahallede heyelan ve toprak kayması meydana geldi. Ekiplerimiz 298 iş makinesi ve 418 personelle dün akşamdan bu yana sahadalar" dedi.

Heyelan olan bölgelerde müdahale ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Güler, halktan meteorolojik verilere göre tedbirli olmalarını istedi.


YORUMLAR
500
Şiddetli yağış nedeniyle iki balıkçı teknesi battı Şiddetli yağış nedeniyle iki balıkçı teknesi battı Son dakika haberi! Ordu'da aşırı yağışlar sel ve taşkınlara sebep oldu Son dakika haberi! Ordu'da aşırı yağışlar sel ve taşkınlara sebep oldu
Kaynak: DHA

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 17:32:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement