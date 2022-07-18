Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (5)

1 EV TAHLİYE EDİLDİ, İTFAİYE ERİ KADINI SIRTINDA TAŞIDI
Ordu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çamaş ilçesine bağlı Budak Mahallesi'nde heyelan tehlikesi nedeniyle bir ev tahliye edildi. Evde yaşayan Cemal ve Fatma Duymaz, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Yürümekte zorluk çeken Fatma Duymaz'ı sırtına alan itfaiye eri, metrelerce kadını sırtında taşıyarak güvenli bölgeye ulaştırdı.
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