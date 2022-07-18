Ordu 'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çamaş ilçesine bağlı Budak Mahallesi'nde heyelan tehlikesi nedeniyle bir ev tahliye edildi. Evde yaşayan Cemal ve Fatma Duymaz, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Yürümekte zorluk çeken Fatma Duymaz'ı sırtına alan itfaiye eri, metrelerce kadını sırtında taşıyarak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Çamaş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (5) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.