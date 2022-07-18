Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (5) - Son Dakika
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Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (5)

18.07.2022 21:37
Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (5)

1 EV TAHLİYE EDİLDİ, İTFAİYE ERİ KADINI SIRTINDA TAŞIDIOrdu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

1 EV TAHLİYE EDİLDİ, İTFAİYE ERİ KADINI SIRTINDA TAŞIDI

Ordu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çamaş ilçesine bağlı Budak Mahallesi'nde heyelan tehlikesi nedeniyle bir ev tahliye edildi. Evde yaşayan Cemal ve Fatma Duymaz, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Yürümekte zorluk çeken Fatma Duymaz'ı sırtına alan itfaiye eri, metrelerce kadını sırtında taşıyarak güvenli bölgeye ulaştırdı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Çamaş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (5) - Son Dakika
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