ORDU'DA DERE TAŞTI, KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI - Son Dakika

ORDU'da sağanak nedeniyle dere taşması sonucu ulaşıma kapanan Fatsa-Kumru yolu, ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte dün olduğu gibi bugün de etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle Fatsa-Kumru karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Fındık bahçelerinin bulunduğu yamaçlardan akan yağmur sularının etkisiyle göle dönen yolda, araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kapanan yol, tekrar ulaşıma açtı.