Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı binaya yıkım kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı binaya yıkım kararı - Son Dakika

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı binaya yıkım kararı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesindeki selin ardından yıkım kararı alınan dere yatağındaki 4 katlı binanın yıkım çalışmalarına yarın başlanacak.

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı binaya yıkım kararı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesindeki selin ardından yıkım kararı alınan dere yatağındaki 4 katlı binanın yıkım çalışmalarına yarın başlanacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Ağustos 2018'de aşırı yağışlar sonucu Cevizdere Köprüsü'nün yıkıldığını anımsattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, yağışların ardından kenti ziyaret ettiğini hatırlatan Öztürk, "Sayın Bakanımız Murat Kurum, sel bölgesinde incelemelerde bulunmuştu ve Ünye Cevizdere çevresindeki denetlemeler sırasında bu binanın yıkılması konusunda talimat vermişti. Talimat doğrultusunda orayla ilgili kamulaştırma çalışmaları yapılmış ve tamamlanmıştır. Arsanın bina ile beraber kamulaştırmasını yaparak hazine adına tapusu alınmıştır." dedi.

Öztürk, dere yatağında bulunan ve yıkım ihalesi yapılan yapının, riskli bina kapsamında yıkımına yarın başlanacağını aktardı.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Cevizdere Köprüsü, 8 Ağustos 2018'de aşırı yağışlar sonucu yıkılmıştı. Dere yatağında bulunan 4 katlı betonarme inşaat binasının da yıkılması gündeme gelmişti.

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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