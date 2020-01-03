Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-2 - Son Dakika

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Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-2
6 saat önce
Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-2.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-2
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