Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-2 - Son Dakika

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-2

6 saat önce

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-2.

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-2

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-2

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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