Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-1 - Son Dakika

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-1

6 saat önce

Ordu'da, 7 Ağustos 2018'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı sel baskınının ardından yıkım kararı verilen dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımına başladı.

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-1, System.String[]

Ordu'da, 7 Ağustos 2018'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı sel baskınının ardından yıkım kararı verilen dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımına başladı.

Ordu'nun Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde 7 Ağustos 2018'de meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 9 köprünün yıkıldığı, 820 noktada heyelanın meydana geldiği selde, 18 ev de boşaltıldı. 43 bin 476 dekarlık alandaki 809 ton fındık selden zarar görürken 165 milyon TL'lik maddi zarar oluştu.

Ünye ilçesindeki Cevizdere Irmağı yatağına inşa edilen 4 katlı fabrika binası için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Arsasıyla birlikte kamulaştırılan ve Hazine adına kayıt altına alınan 4 katlı betonarme binanın yıkımına karar verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bugün binanın yıkımına başladı. Yıkım sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alındı.


Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:07 Kaynak: DHA
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