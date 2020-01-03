Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı- - Son Dakika

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Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-
7 saat önce
Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı- (3)
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:44 Kaynak: DHA
Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı- (3)
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