Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı- - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı- - Son Dakika

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-

7 saat önce

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı- (3)

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı- (3)

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:44 Kaynak: DHA
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