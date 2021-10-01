Ordu'da dere yataklarında taşkın riskine karşı önlem alınıyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, taşkınlara neden olan dere yataklarında çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu'da başlatılan altyapı seferberliği ile kentin sağlam temeller üzerinde yükselmesi hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ulaşım güzergahlarında bulunan dere yatakları üzerindeki yetersiz büzlerden kaynaklanan su taşkınlarının önüne geçileceğini belirtti.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptıkları tespitler sonrası il genelinde birçok noktadaki dere yataklarında çalışma başlattıklarını anlatan Güler, Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nden başlayarak, Perşembe ilçesine bağlı Yeşilköy, Sırakovancı, İmeçli ve Kırlı mahallelerini birbirine bağlayan grup yolundaki dere geçişlerini koruma altına aldıklarını kaydetti.

Güler, çalışmaların tamamlanmasıyla güzergahtaki taşkın risklerinin önüne geçileceğini vurgulayarak, "Yapılan çalışmalarla birlikte taşkınlarına neden olan ve yolun mevcut yapısını bozan suların sorunsuz geçişi sağlanacak. Fatsa'dan Perşembe ilçemize ulaşan grup yolundaki 3 ayrı noktada 2 metreye 2 metre ebadında baks çalışması yapıyoruz. İlçelerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.