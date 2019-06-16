Son Dakika Haberleri: Ordu'da derede balık ölümleri
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da derede balık ölümleri

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Curi Deresi'nde meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.

Ordu'da derede balık ölümleri, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde, Curi Deresi'nde meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.
Alınan bilgiye
göre, ilçenin Sahilköy Mahallesi'ndeki Curi Deresi'nde balık ölümleri
yaşandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar
üzerine olay yerine gelen ve balık ölümlerinin nedenini tespit için çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dereden balık ve su
numunesi aldı.
Ekipler,
alınan balık numunelerini Veteriner Kontrol Merkez Araştırma
Enstitüsüne, su numunelerini ise Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderdi.
İlçede 2014 ile
2015 yıllarında Tabakhane Deresi'nde, 2016'da ise Söğütlü Deresi'nde yaz
aylarında çok sayıda balık ölümü yaşanmıştı. Yapılan incelemelerde balık
ölümlerinin anlık deşarj, derede suyun durgunluğu ve sudaki oksijen
yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:48 Kaynak: AA
Ünye, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı! 2 gündür kayıp olan 29 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu Villada dehşet! Müteahhit yatağında uyurken öldürüldü Turuncu kategorideki Emine Toy ve Gri kategorideki Yılmaz Begiç etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:23:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da derede balık ölümleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]