Ordu'da derede balık ölümleri

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde, Curi Deresi'nde meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.
Alınan bilgiye
göre, ilçenin Sahilköy Mahallesi'ndeki Curi Deresi'nde balık ölümleri
yaşandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar
üzerine olay yerine gelen ve balık ölümlerinin nedenini tespit için çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dereden balık ve su
numunesi aldı.
Ekipler,
alınan balık numunelerini Veteriner Kontrol Merkez
Araştırma
Enstitüsüne, su numunelerini ise Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderdi.
İlçede 2014 ile
2015 yıllarında Tabakhane Deresi'nde, 2016'da ise Söğütlü
Deresi'nde yaz
aylarında çok sayıda balık ölümü yaşanmıştı. Yapılan incelemelerde balık
ölümlerinin anlık deşarj, derede suyun durgunluğu ve sudaki oksijen
yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmişti.