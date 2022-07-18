Sağanak yağış nedeniyle kümes hayvanlarının telef olduğunu söyleyen vatandaşlar, yağmurun bir anda bastırdığını, o yüzden hiçbir müdahalede bulunamadıklarını ifade ettiler.

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da dereler taştı, kümes hayvanları telef oldu - Son Dakika

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