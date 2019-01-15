Ordu'da Dereye Düşen Karaca Kurtarıldı

Ordu
'nun İkizce
ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan karaca kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İkizce Avcılar
ve Atıcılar Derneği Başkanı Zekeriya Baş, Kurtluca ve Kurtköy
mahalleleri arasındaki Akçay
Deresi'nde kayalık alana düşerek mahsur kalan karacayı fark etti.
Karacanın kendi imkanlarıyla kurtulamayacağını anlayan Baş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar
Ordu Şube Müdürlüğü Ünye
Şefliğine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi
ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan düştüğü tespit edilen karacanın yanına sarkıttıkları ip yardımıyla indi. Karacayı düştüğü yerde uyutan ekipler, ipe bağladıkları hayvanı güvenli bölgeye çekti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen karacanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Karaca, bir süre koruma altında tutulduktan sonra doğaya salınacak.