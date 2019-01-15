Son Dakika Haberleri: Ordu'da Dereye Düşen Karaca Kurtarıldı

Ordu'da Dereye Düşen Karaca Kurtarıldı

1 saat önce

Ordu'nun İkizce ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan karaca kurtarıldı.

Ordu'da Dereye Düşen Karaca Kurtarıldı, System.String[]
Ordu'nun İkizce ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan karaca kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İkizce Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Zekeriya Baş, Kurtluca ve Kurtköy mahalleleri arasındaki Akçay Deresi'nde kayalık alana düşerek mahsur kalan karacayı fark etti.

Karacanın kendi imkanlarıyla kurtulamayacağını anlayan Baş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan düştüğü tespit edilen karacanın yanına sarkıttıkları ip yardımıyla indi. Karacayı düştüğü yerde uyutan ekipler, ipe bağladıkları hayvanı güvenli bölgeye çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen karacanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Karaca, bir süre koruma altında tutulduktan sonra doğaya salınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Avcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar, İkizce, Ordu, Güncel
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