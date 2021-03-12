Ordu'da dev dalgalar karayoluna ulaştı - Son Dakika

Karadeniz 'de fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar, Ordu- Samsun karayolu, sahil caddesi Balıkçı Barınağı mevkisinde kıyılara zarar verdi. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede karayolu, dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı. Dalgalar nedeniyle yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı. Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı. Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 3-4 metre yükseldiği görüldü.

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