Ordu'da Dezavantajlı Çocuklara Kayak Eğitimi

Ordu
'da dezavantajlı ve risk altındaki çocuklar, Çambaşı
Kış Sporları ve Kayak Merkezi
'nde kayak eğitimi alıyor.
Ordu Valiliğince başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında, Perşembe
Kaymakamlığınca dezavantajlı ve risk altındaki çocuklara yönelik kayak eğitimi etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Ahmet Arık
, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje çerçevesinde düzenledikleri etkinlikten 160 öğrencinin yararlanmasının planlandığını söyledi.
Kayak sporunu çocuklara tanıtmak istediklerini anlatan Arık, "Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtararak sportif aktivitelere dahil etmeyi, doğayla iç içe spor yapmalarına imkan vererek verimli ve güzel zaman geçirmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz." dedi.
Eğitimin, kayak eğitmenleri nezaretinde gerçekleştirildiğini belirten Arık, "İlçemizdeki öğrencilerimize Çambaşı'nda kayak eğitimi verilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
aracılığıyla tüm okul müdürlüklerine gerekli duyuru yapıldı. Okullarımızdan alınan listeler doğrultusunda belirlenen öğrenciler, 10 Ocak itibarıyla eğitim almaya başladı." ifadelerini kullandı.
Arık, "Kayak eğitimi alan öğrencilere, öğle yemeğinde köfte ekmek ve içecek ikram ediliyor. Saat 09.00'da okullarından alınan öğrenciler, kayak eğitimi ve kardaki oyun ile aktivitelerden sonra araçlarla okullarına bırakılıyor." diye konuştu.