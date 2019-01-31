Son Dakika Haberleri: Ordu'da Dezenfenkte Çalışması Başlatıldı

Ordu'da Dezenfenkte Çalışması Başlatıldı

1 saat önce

Yarıyıl tatiliyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen 15 ekip ile okul, ibadethane, yurt pansiyonları, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Ordu'da Dezenfenkte Çalışması Başlatıldı, System.String[]
Yarıyıl tatiliyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen 15 ekip ile okul, ibadethane, yurt pansiyonları, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı vektörel mücadele ekipleri, dezenfektan çalışmalarıyla okullar, ibadethaneler, resmi kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlarda sağlıklı ortamlar oluşturarak mikroorganizmalar ve virüslerden kaynaklanan bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alıyor. Bu çalışmalarda kullanılan dezenfektanlar ise ortamda bulunan her türlü virüs ve bakteri üzerinde etkili olup insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor.

Özellikle okullarda çocukların ve gençlerin sağlıklı ortamlarda eğitim almasını amaçlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin eğitim gördükleri sınıfları, kreşleri, oyun odaları ve diğer toplu alanları dezenfekte ederek temas ve solunum yoluyla bulaşabilen hastalıklara karşı koruma hedefliyor. Aynı şekilde Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yoğun olarak kullanılan şehir içi toplu taşıma araçlarında bulaşıcı virüslerin oluşturabileceği risklere karşı da araçlarda bulunan el tutamaçları, koltukları ve zeminleri dezenfekte ederek vatandaşların sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmaları sağlanıyor.

39 personel ile 19 ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında Ordu ili genelinde 253 okul, sosyal donatı alanlarıyla birlikte 97 ibadethane, öğrenci yurtlarının pansiyonları, 37 kamu kurum ve kuruluşta dezenfeksiyon uygulaması yapıldı. Çalışmalar kış mevsimi boyunca devam edecek. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Güncel
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