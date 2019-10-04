Ordu'da dilenci operasyonu

Ordu'da yürütülen dilenci operasyonunda 10 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş Müdürlüğü, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı.
Emniyete götürülen dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapılırken, üstlerinden çıkan paralara ise el konuldu.
Öte yandan emniyet tarafından dilencilik ekibi oluşturuldu. Oluşturulan ekibin dilencilere yönelik çalışma yürüteceği bildirildi.