Ordu'da doğal gaz borusu patladı - Son Dakika
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Ordu'da doğal gaz borusu patladı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.

Ordu'da doğal gaz borusu patladı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yazkonağı Mahallesi'nin yüksek kesiminden geçen doğal gaz boru şebekesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatta çıkan yangını söndürme çalışması yürütüyor.

İlk belirlemelere göre, patlama ve yangın nedeniyle yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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