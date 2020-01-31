Ordu'da doğal gaz borusu patladı - Son Dakika

Ordu'da doğal gaz borusu patladı
6 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:10 Kaynak: AA
Ordu'nun Ünye ilçesinde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yazkonağı Mahallesi'nin yüksek kesiminden geçen doğal gaz boru şebekesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatta çıkan yangını söndürme çalışması yürütüyor.
İlk belirlemelere göre, patlama ve yangın nedeniyle yaralanan olmadığı öğrenildi.
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