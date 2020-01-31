Ordu'da doğal gaz borusun patlamasına ilişkin Valilik'ten açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da doğal gaz borusun patlamasına ilişkin Valilik'ten açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ordu'da doğal gaz borusun patlamasına ilişkin Valilik'ten açıklama Açıklaması

6 saat önce

Ordu Valiliği, Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin, itfaiye tarafından çevrede soğutma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Ordu'da doğal gaz borusun patlamasına ilişkin Valilik'ten açıklama Açıklaması, System.String[]

Ordu Valiliği, Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin, itfaiye tarafından çevrede soğutma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, BOTAŞ'a ait doğal gaz iletim hattında meydana gelen patlamanın ardından boru hattında yangın çıktığı belirtildi.

Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun toplandığı, gerekli tedbir ve önlemlerin alınması konusunda ilgili tüm kurumların talimatlandırıldığı aktarılan açıklamada, ilgili tüm kurumların bu çerçevede araç ve personel görevlendirmesi yaptığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Patlama ve yangın olayının ilk gelen bilgilere göre bölgede meydana gelen heyelandan kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir. BOTAŞ'tan alınan bilgiye göre, bölgeye gelen gaz otomatik olarak sistemden kesilmiştir. Borudaki mevcut gaz kontrollü şekilde yanmaya devam etmektedir. İtfaiye tarafından çevrede soğutma işlemleri tamamlanmıştır. Meydana gelen patlama sonrasında bölgeye, itfaiye, emniyet, jandarma ve 112 ekipleri sevk edilmiştir. Çevre güvenliği alınmıştır."

Kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığının tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, "Ancak patlamaya yakın bölgede bulunan boş bir binanın camları kırılmıştır. Yaşanan hadise sonrasında BOTAŞ yetkilileri bölgeye gelmiş olup, doğal gaz iletim hattının arızasının giderilmesinin 24 saat sürebileceğini bildirmişlerdir. Arızanın giderilmesi için Ankara ve Samsun'dan teknik ekipler yola çıkmıştır. Bu süre zarfında Fatsa ilçesine doğal gaz verilemeyecektir." bilgisi paylaşıldı.

Arıza giderildikten sonra Fatsa ilçesindeki kullanıcılara, Aksa Doğalgaz tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra doğal gaz arzının sağlanacağı belirtilen açıklamada, konu hakkında ilgili firma tarafından abonelere ilk bilgilendirmenin yapıldığı kaydedildi.

Aciliyetinden dolayı Fatsa ilçesinde bulunan devlet hastanesi ve özel bir hastanenin doğal gaz ihtiyacının taşıma sistem ile giderileceği aktarılan açıklamada, "Bu süreçte ısınma amaçlı kullanılacak elektrikli ısıtıcıların Fatsa şehir şebekesine yapacağı yüklenmeye karşı YEDAŞ tarafından mobil trafolar hazır bulundurulmaktadır. Ancak elektrikli ısıtıcılara fazla yüklenilmesi sonucu bina tesisatları ve hatlarda arızalar meydana gelmesi muhtemel olduğundan elektrikli ısıtıcıların tedbirli ve kontrollü kullanılması önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Fatsa ilçesinde tüp almak için satış yerlerine akın eden vatandaşlar yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İtfaiye, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:54 Kaynak: AA
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