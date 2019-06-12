Son Dakika Haberleri: Ordu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdi; 9 kişi yaralandı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdi; 9 kişi yaralandı (2)

32 dakika önce

9 KİŞİ YARALANDIOrdu Valiliği, dolunun yağışının etkili olduğu Gürgentepe ilçesinde Kaymakamlık tarafından kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Ordu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdi; 9 kişi yaralandı (2), System.String[]

9 KİŞİ YARALANDI
Ordu Valiliği, dolunun yağışının etkili olduğu Gürgentepe ilçesinde Kaymakamlık tarafından kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi. Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu yağışında onlarca araç zarar görürken, 9 kişi ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle başından yaralandı. Yaralılar Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aşırı dolu yağışından dolayı çok sayıda aracın camlarında kırılma, kaportalarında ezilme ve çökmeler meydana gelmiştir. Bölgede çok sayıda evin çatısı dolu yağışından etkilenerek, zarar görmüştür. Aşırı dolu yağışından bölgedeki tarım arazileri de olumsuz yönde etkilenmiştir. Aşırı dolu yağışı sonucu evlerin çatısında ve araçlarda oluşan zararlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından tespit edilecektir. Tarım arazilerinde meydana gelen zararlar ise, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından belirlenecektir. Meydana gelen dolu afeti nedeniyle Gürgentepe Kaymakamlığımızda Kriz Merkezi oluşturulmuş olup, gelişmeler yakinen takip edilmektedir."


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:41 Kaynak: DHA
Ordu Valiliği, Kaymakamlık, Gürgentepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli'den orman köylülerine destek müjdesi Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıyı tezgahlara çıkarmayacak Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:13:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdi; 9 kişi yaralandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]