Son Dakika Haberleri: Ordu'da Dolu Hasarı Giderildi

Ordu'da Dolu Hasarı Giderildi

46 dakika önce

Ordu'nun Aybastı ve Kabataş ilçelerinde 14 Eylül 2018 tarihinde etkili olan dolu yağışının yol açtığı hasarlar giderildi.

Ordu'da Dolu Hasarı Giderildi, System.String[]
Ordu'nun Aybastı ve Kabataş ilçelerinde 14 Eylül 2018 tarihinde etkili olan dolu yağışının yol açtığı hasarlar giderildi.

Aybastı ilçesine bağlı Küçükyaka, Kutlular, Uzundere Mahalleleri başta olmak üzere 14 mahallede ve Kabataş ilçesine bağlı 4 mahallede etkili olan dolu afeti sonrasında, ilçelerde kurulan komisyonlarca hasar tespit çalışmaları yapılmıştı.

Konutlarının çatısında hasar oluşan ve hasar tespiti yapılan 673 konut sahibine, 772 bin 500 TL Afet ve Acil Yardım Ödeneğinden nakdi yardım yapıldı.

Hasar tespiti sonucu belirlenen tutarlar, 20 Aralık itibariyle hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:18 Kaynak: İHA

Eylül, Kabataş, Aybastı, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek Son Dakika! Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var

Tarlada 1 Lira 50 Kuruş Olan Patates Markette 4 Lira Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:04:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Dolu Hasarı Giderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]