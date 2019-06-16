Son Dakika Haberleri: Ordu'da dolunun zarar verdiği araçların tamirinde yoğunluk
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Ordu'da dolunun zarar verdiği araçların tamirinde yoğunluk

1 saat önce

Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki dolunun zarar verdiği çok sayıda araç, oto tamircilerinde yoğunluk oluşturdu.

Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki dolunun zarar verdiği çok sayıda araç, oto tamircilerinde yoğunluk oluşturdu.
Gürgentepe ve çevre ilçelerde 12 Haziran'da etkili olan dolu sebebiyle ev çatıları, tarım arazileri ile araçlar zarar gördü.
Dolunun ardından Ordu Valiliği koordinesinde 3 ayrı hasar tespit komisyonu oluşturuldu.
Konutların çatılarındaki zararlar için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, tarım arazilerindeki zararlar için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, araçlarda oluşan hasarları belirlemek üzere de Gürgentepe Kaymakamlığının teknik ekiplerinden oluşturulan hasar tespit komisyonları bölgede çalışma gerçekleştirdi.
İlçedeki onlarca sürücü, araçlarının camının kırılması, kaportasının çökmesi gibi şikayetlerle oto tamircilerine başvurdu.
Oto tamirci Cemil Çokiyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki dolunun ev ve mahsullerin yanı sıra araçlara da önemli zarar verdiğini hatırlattı.
"Yoğunluk nedeniyle randevulu sisteme geçtik"
Vatandaşların, araçlarını yaptırmak üzere kendilerine başvurduğunu anlatan Çokiyi, "O yüzden biz de Fatsa'dan buraya vatandaşlarımıza hizmet etmek için geldik. Şu anda araçların dolu hasarlarını gideriyoruz. Hasar gören bir aracı yaklaşık 2,5 günde tamir ederek eski haline getiriyoruz." diye konuştu.
Çokiyi, yoğunluğun çok fazla oluştuğunu ifade ederek, "Dolunun ardından 150'nin üzerinde araç geldi. Yoğunluktan dolayı randevulu sisteme geçtik." dedi.
Aracı doludan hasar gören Erdem Kulaç ise yağış sırasında aracının tavan, bagaj, ön kaput ve cam kenarlarında hasar meydana geldiğini söyledi.
Ordu Valiliği, 257 aracın camının kırılması, kaportasının çökmesi gibi sebeplerle zarara uğradığını açıklamıştı.
Ordu'da dolunun zarar verdiği araçların tamirinde yoğunluk
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:57 Kaynak: AA
AFAD, Ordu Valiliği, Gürgentepe, Ordu, Güncel
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