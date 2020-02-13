Ordu'da donan şebekelere müdahale - Son Dakika

Ordu'da yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklardan dolayı kırsal alanın içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekelerde meydana gelen donma ile yaşanan arızalara kısa zamanda müdahale edildi.



Ordu'nun kırsal alanında soğuk ve kar yağışlı hava sonrasında içme sularında meydana gelen donma ve arızalar için Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), seferber oldu. Gece geç saatlere kadar süren çalışma neticesinde ekipler başarılı bir çalışmayla donan su gözelerini tekrar kullanıma açarken, mevcut içme suyu hatlarında yaşanan arızaları giderdi. Terfi istasyonları ve içme suyu depolarında bulunan mekanik malzemelerin donmaması için ısıtma sistemleri kuran ekipler olası olumsuzluklara karşı da tedbirini aldı.



Son üç günde yaşanan sorunlara 47 personel ve 34 araç ile anında müdahale eden OSKİ, vatandaşların susuz kalmaması için yoğun mesai harcadı. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmalarına iş makineleri ile destek verdi.



Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm imkanların sonuna kadar kullanılacağını ifade eden, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Murat Us, "Son günlerde etkisini gösteren soğuk hava sebebiyle yüksek kesimlerde su alma yapılarında donmalar meydana geldi. Vatandaşlarımızın su sıkıntısı yaşamaması adına OSKİ ekiplerimiz anında olaya müdahale etti. Soğuk havalara aldırış etmeden çalışan ekiplerimiz olası olumsuzluklara karşı ısıtma sistemleri kurarak da tedbir almayı ihmal etmedi. Zorlu hava şartlarında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Her şey vatandaşlarımız için. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi. - ORDU