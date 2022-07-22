Ordu'da drift yapan 2 kişiye 30 bin 131 lira ceza

Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarıyla drift yapan 2 kişiye 30 bin 131 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, bazı yerel ve ulusal yayın organlarında ilçede araç trafiğini kapatarak drift yapıldığına dair yayınlanan haberlerle ilgili araştırma yürütüldüğü belirtildi.

Araştırmalar sonucunda, M.T'nin kullandığı trafikten çekili 1994 model otomobil ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 17 bin 719 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, araç sürücüsünün 5 yıl içerisinde ikinci kez drift yapmaktan sürücü belgesinin daimi iptal edildiği kaydedildi.

Yine aynı olayla ilgili E.M'nin kullandığı 1993 model araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 12 bin 412 lira idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, 2 sürücüye 30 bin 131 lira idari para cezası uygulandığı ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" adli işlem yapıldığı vurgulandı.