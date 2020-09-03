Ordu'da düğün ve nişan etkinlikleri yasaklandı - Son Dakika

Ordu'da düğün, nişan gibi etkinlikler yasaklandı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince sokak, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması, düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında sandalye, koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans-oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun oynanması, dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere paketli su servisi hariç her türlü yiyecek-içecek servisi, ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmasının yasaklanmasına, nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine kolluk, zabıta gibi en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda İçişleri Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetleneceği, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı aktarıldı. - ORDU