Ordu'da düğünde maganda kurşununun isabet ettiği kişi öldü - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu isabet eden kurşunla ağır yaralanan kişi, hayatını kaybetti.

Yalıköy Mahallesi'ne bağlı Kutluca mevkisinde bir düğünde, dün akşam, emekli polis olduğu öğrenilen C.A'nın havaya açtığı ateş sonucu isabet eden kurşunla ağır yaralanan İsmail Aşık, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli C.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Perşembe Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.