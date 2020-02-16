Ordu'da duyarlı taksicinin bulduğu peçeli baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika
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Ordu'da duyarlı taksicinin bulduğu peçeli baykuş tedavi altına alındı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde, taksi şoförünün yaralı halde bulduğu peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Ordu'da duyarlı taksicinin bulduğu peçeli baykuş tedavi altına alındı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde, taksi şoförünün yaralı halde bulduğu peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Ünye'nin Cevizdere Mahallesi'ne getirdiği yolcusunu bıraktıktan sonra ilçe merkezine dönen taksi şoförü Serkan Özkan, yolda hareketsiz yatan kuşu gördü.

Aracını durdurarak yanına gittiği kuşun yaralı ve bitkin olduğunu gören Özkan, ilçede gece saatlerinde hizmet veren veteriner bulamayınca kuşu evine götürdü.

İnternetten yaptığı araştırmada kuşun peçeli baykuş olduğunu öğrenen Özkan, beslediği baykuşu sabah ilçedeki özel bir veteriner kliniğine gösterdi.

Klinikte görevli veteriner hekim Ali Güngör, yaralı baykuşun ilk müdahalesini yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine haber verdi.

Ekiplerin teslim aldığı peçeli baykuş, müdürlüğün anlaşmalı olduğu Ulubey ilçesindeki veteriner hekim Eren Yeşilkaş'a götürüldü.

Baykuşa ilk müdahaleyi yapan Ali Güngör, peçeli baykuşun uçarken bir yere çarpıp yaralandığını tahmin ettiğini belirterek, "Duyarlı taksici esnafımız koruma altına almış ve buraya getirmiş. Baykuşun sağlık durumu iyi ama birkaç gün rehabilitasyon ve tedavi edilmesinde yarar var." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım ise baykuşun, gerekli tedavileri ve rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacağını söyledi.

Taksici Serkan Özkan da bir canlıya yardımcı olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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