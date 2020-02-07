Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Grup Şampiyonası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Grup Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Grup Şampiyonası başladı

6 saat önce

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Kız - Erkek Voleybol Grup Şampiyonası başladı.

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Grup Şampiyonası başladı, System.String[]

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Kız - Erkek Voleybol Grup Şampiyonası başladı.


Atatürk Spor Salonunda, 12 ilden sporcuların katılımıyla şampiyonanın açılış seremonisi gerçekleştirildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, burada yaptığı konuşmada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Her geçen gün tesisleşmeyle birlikte sporcu sayısının hızla arttığını belirten Genç, Ordu'da da sporcu sayısının 70 bine yükseldiğini dile getirdi.


Genç, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

voleybol, Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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