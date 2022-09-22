Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi

22.09.2022 16:37
Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi

Ordu'da düzenlenen toplantıda AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi.

Ordu'da düzenlenen toplantıda AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Perşembe ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen program öncesi gazetecilere, 19 ilçe başkanı ile kadın ve gençlik kolları başkanı, il yürütme kurulu üyeleri, ilçelerin yan kuruluşlarının başkanlarıyla toplantı yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Tomakin, teşkilatın çalışmalarıyla ilgili bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarıyla alakalı eksik ve fazlalıkları görüşeceklerini anlatarak, "Seçim yaklaşırken, ucu görünen zamanda seçim olduğuna göre bu seçimle alakalı teşkilatlarımıza düşen nedir, partimizin diğer organlarına düşen nedir? Henüz siyasi partiler yasasına göre seçim takvimi açıklanmamasına rağmen açıklanmış gibi algılayarak biz teşkilatlar olarak 2023 seçimlerine hazırlanmak üzere bir araya geldik." dedi.

"Şehir buluşmaları" adı altında bütün illerde şu anda genel merkezin başlattığı bir program olduğunu belirten Tomakin, kentte fındık hasadının devam ettiği süreç olması nedeniyle söz konusu programı ertelediklerini kaydetti.

Ekim veya kasım içerisinde bütün Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da başta bakanlar, bölge milletvekilleri, MKYK ve MYK üyeleri olmak üzere ili tek tek ziyaret edeceklerini aktaran Tomakin, AK Parti'nin her daim seçimlere hazır olduğunu aktardı.

Tomakin, "Teşkilatlar olarak dipdiriyiz, dimdikiz. Şu anda gördüğüm kadarıyla da diğer partilerin de durumlarını görebiliyorum, en hazır olan biziz. Millet bizim üzerimize bir yük 20 yıldır vermiştir. Bu yükün ağırlığı içerisinde 2023'e de hazır bir parti olarak yolumuza devam ediyoruz. 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, AK Parti Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik de katıldı.

YORUMLAR
500
Ordulu Yurttaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Sana Oy Verdik Bize Çöp Verdin, Oyumuzu Geri Ver Çöpünü Al' Ordulu Yurttaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Sana Oy Verdik Bize Çöp Verdin, Oyumuzu Geri Ver Çöpünü Al'
Kaynak: AA

Perşembe, AK Parti, gençlik, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Şarkıcı Berna Tan annesinden gördüğü şiddeti anlattı: 4 yaşındayken bilerek elimi yaktı
16:03 CHP'li Engin Altay, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye düşürmesine tepki gösterdi
15:57 Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
15:57 Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et
15:58 Putin'in seferberlik kararını yorumlayan emekli İngiliz tümgeneralden şok iddia: Son 5 yılda orduda görev yapmış 2 milyon asker geri çağrılabilir
15:49 Evleneli henüz 20 gün olmuştu! Nikah fotoğraflarını silen Burcu Binici'den ilk sözler: Boya yüzünden tartıştık
15:39 Ünlü isimlerden 'ahlak polisi' tarafından yakalanıp öldürülen Mahsa Amini paylaşımı arka arkaya geldi!
15:17 Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı!
15:32 Kahin Baba Vanga 43 yıl önce tahminini açıklamıştı! Putin'in Batı'ya çektiği rest, yaklaşan 2023 için paniğe yol açtı
15:22 Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 16:37:51. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement