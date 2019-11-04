Son Dakika Haberleri: Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişiyi takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ünye ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 40 gram esrar ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlıdan biri hakimlikçe, 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Jandarma komutanlığı ekiplerince Altınordu ilçesinde düzenlenen operasyonda da 2 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde 710 gram kubar esrar, 51 tabanca ve 2 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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