Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

06.09.2022 16:29
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Perşembe ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 7 kilogram kubar esrar, 83 kök Hint keneviri, 19 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.C. ile E.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Perşembe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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